私はメイコ。夫のカツヤとのあいだには、小学生の子どもが2人います。カツヤが隠し事をしているのが気になった私。「もしかして不倫！？」と不安でたまらなくなり、直接本人に聞いてみたんです。ところが、観念したカツヤは「不倫じゃない！」と慌てて否定してきました。そして、「実は、弟からお金を貸してほしいと頼まれている……」と告白されることに。まさかの事態に私は驚きを隠せません。不倫ではありませんでしたが、ウチ