宮里美香が自身のインスタグラムを更新。2012年に米国女子ツアーで初優勝を飾った「セーフウェイ・クラシック」（現在は「スタンダード・ポートランドクラシック」）から「心温まるメッセージと素敵なギフト」が届いたことを嬉しそうに投稿した。【写真】宮里美香に届いたティファニーのペンダント（全5枚）「Once a Winner, Forever a Champion」（一度勝者になれば、永遠のチャンピオン）と英語で記した宮里に大会から贈られたの