＜リゾートトラスト レディス 2日目◇29日◇グランディ那須白河ゴルフクラブ（福島県）◇6500ヤード・パー72＞阿部未悠が後半の8番パー3でホールインワンを達成した。実測距離は129ヤード、使用クラブは7Iだった。ここまでに2つスコアを伸ばしており、この日は「68」をマーク。トータル2アンダーで初日の46位からホールアウト時点で9位タイへと順位を上げた。【写真】目線、バッチリいただきました打ち上げだったため、入った瞬間