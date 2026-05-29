声優の種崎敦美（※崎＝たつさき）と岡本信彦が29日、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）と人気のテレビアニメ『葬送のフリーレン』とのコラボレーションが30日から始まるのに先立って、開幕セレモニーに登壇した。【写真】感動…ヒンメル像の前でポーズをきめる種崎敦美＆岡本信彦これまで『名探偵コナン』『呪術廻戦』など人気アニメとコラボしてきたUSJがこのたび、『葬送のフリーレン』と初コラボ。期