「幻冬舎」の編集者・箕輪厚介氏（40）が、29日までにYouTubeを更新。テレビ朝日が歌手・あの（年齢非公表）の冠番組「あのちゃんねる」（月曜深夜0・15）終了を発表した件について言及した。「あのちゃんねる」をめぐっては、18日放送回で、あのが「嫌いな芸能人」としてタレント・鈴木紗理奈の名前を挙げる場面があった。これを受け、放送後に鈴木は自身のインスタグラムを通じて「ショック」などと苦言。TVerの当該放送回は