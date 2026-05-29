リフォームが必要だと嘘を言って高額な工事代金をだまし取った疑いで男5人が逮捕された。伊藤幹太容疑者（28）と藤居一真容疑者（28）ら5人は2024年12月、住宅のリフォームが必要だと男性に嘘を言って工事を契約させ、代金約440万円をだまし取るなどした疑いがもたれている。伊藤容疑者らは水回りの点検を装って訪れ「錆が出ている。水が漏れて大変なことになる」などと不安をあおって契約を結んでいた。家宅捜索では、騙すための