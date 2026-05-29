名古屋地裁詐欺罪に問われ、逆転無罪が確定した名古屋市の男性（63）が、検事が男性に有利な証拠を隠し、虚偽の論告をしたため、一審で有罪判決を受けたとして、550万円の国家賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁は29日、国に110万円の賠償を命じた。男性は会社経営者から3千万円をだまし取ったとして、2019年に起訴された。一審名古屋地裁判決は執行猶予付きの有罪としたが、二審名古屋高裁はこれを破棄し、地裁に審理を差