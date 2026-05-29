２９日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前日終値（６万４６９３円１２銭）に比べて１５００円超上昇し、取引時間中としては２７日以来、２日ぶりに６万６０００円台を回復した。６万６２００円台で推移している。戦闘終結に向けた米国とイランの協議が進展しているとの見方が強まり、人工知能（ＡＩ）や半導体関連銘柄の一角を中心に幅広い銘柄が買われている。