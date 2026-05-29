ホワイトソックスは２８日（日本時間２９日）、インスタグラムを更新。チャリティーイベントの様子を投稿し、選手のファッションとともに球団公式は「彼らはちゃんと身だしなみを整えると様になるな」と記した。村上宗隆内野手はジージャンにジーパン姿で、コルソン・モンゴメリー内野手は黒で統一したジャケット姿などを披露。昨年までＤｅＮＡに在籍したアンソニー・ケイ投手もグレーのスーツ姿だった。グラウンドとは違う