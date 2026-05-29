イランメディアは停戦延長の覚書で暫定合意したとのアメリカ側の主張は「事実でない」と伝えています。【映像】攻撃を受け黒煙が上がるイランの様子イランの革命防衛隊に近いタスニム通信は交渉筋の話として、覚書の締結で暫定合意に達したとするアメリカ側の主張について、「事実ではない」と伝えました。覚書の文面は確定していないとし、イランは仲介国のパキスタンに最終決定をまだ伝えていないとしています。また、タ