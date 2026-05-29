羽田発、鹿児島行きの日本航空の旅客機がタイヤを損傷した可能性があり、成田空港に行先を変更して、正午前に緊急着陸しました。羽田空港を出発し鹿児島に向かっていたJAL645便は午前11時ごろ、タイヤが損傷している可能性があるとして緊急事態を宣言しました。この便は、羽田に引き返した後行先を変えて、正午前に成田空港に緊急着陸しました。日本航空によりますと、この便には乗客乗員あわせて226人が乗っていて、いまのところ