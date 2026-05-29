女優山下美月（26）が29日、都内で行われた主演舞台「成瀬は天下を取りにいく」（7月4日初日、東京・サンシャイン劇場ほか）の記者会見に出席した。舞台出演は約8年ぶりで、乃木坂46卒業後は初めて。「久々に舞台に立たせていただくので、ゼロからのスタートだと思っています」と謙虚に表現した。この8年間でNHK連続テレビ小説「舞いあがれ！」など多数のドラマなどに出演してきた。「10代の時に立たせていただいた時よりも絶対に