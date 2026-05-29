マイナビは5月27日、「ミドル・シニアのアルバイトと年下上司に関する調査」の結果を発表した。調査は2026年2月18日〜3月2日、現在アルバイトで生計を立てている40〜65歳の男女569人を対象にインターネットで行われた。○42.4%が「直属の上司が自身よりも5歳以上年下」アルバイトで生計を立てている40〜65歳の42.4%が「直属の上司が自身よりも5歳以上年下」となった。自身の年齢があがるほど上司が年下となる割合が増加し、50代を