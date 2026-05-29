【その他の画像・動画等を元記事で観る】音楽プロデューサー・ボカロPのOrangestarによる最新シングル「Petals / 花筏」のCDがリリースされた。本作には、TVアニメ『春夏秋冬代行者 春の舞』のオープニング主題歌「Petals」、エンディング主題歌「花筏」を収録。Orangestarが同アニメでオープニング・エンディング主題歌の両方を担当していることでも注目を集めている。『春夏秋冬代行者 春の舞』は、暁佳奈による人気小説を原作と