【モデルプレス＝2026/05/29】女優の原日出子が5月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのグルテンフリーペンネを公開した。【写真】66歳ベテラン女優「野菜たっぷり」7種の具材入った手作りグルテンフリーペンネ◆原日出子、グルテンフリーペンネ披露原は「茄子 ブロッコリー アスパラ パプリカ しめじ 枝豆 ベーコンのトマトソースグルテンフリーペンネ」と7種の材料などを記し、手料理を公開。たくさんの具材が入り