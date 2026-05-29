【モデルプレス＝2026/05/29】歌舞伎俳優の市川團十郎白猿が5月28日、自身のInstagramを更新。長男で八代目・市川新之助を襲名した勸玄と長女で女優としても活動する堀越麗禾（市川ぼたん）の仲良しショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】48歳歌舞伎俳優「スタイル異次元」姉弟ショットでミニスカから美脚際立つ◆堀越麗禾、仲良し姉弟ショット市川は「笑って、走って、遊び尽くすふたり。子どもたちのエネルギーは本当にすご