甲子園優勝校を追い詰めた元高校野球監督が「お父さんコーチ」になって考えた、デキる選手を育てる方法！今回は「無死一塁」の場面でどういった指示、サインを出すかというコラムをお届けします。 あなたが少年野球の監督だったら、「無死一塁」の場面でどのような戦術を取りますか？考えられる戦術はザックリとですが以下の４つになると思います。⑴バント⑵エンドラン（盗塁＆強制ヒッティング）&#