秋田朝日放送 大館市の６０代男性が事件に関与していないことを証明する方法として現金を振り込むよう指示され、合わせて１７２５万円をだまし取られました。 警察によりますと、27日大館市の６０代男性の携帯電話に「警視庁二課」の職員を名乗る男から、「高知県内で大がかりなマネーロンダリング事件が発生している」などと電話がありました。その後、電話を代わった高知県警の職員や東京地方検察庁の職員を名乗