長野労働局によりますと、長野県内の今年4月の有効求人倍率は「1.25倍」で、前の月を0.01ポイント上回り、2か月連続で上昇しました。産業別では運輸業・郵便業など、5つの業種で前年の同じ月を上回りました。中東情勢等による燃料費高騰の影響は、4月時点では出ていないということです。また、今年1月から3月にかけて行われた最低賃金の監督指導結果によると、調査した385の事業所のうち50の事業所で、最低賃金の1061円を下回る賃