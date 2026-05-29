元乃木坂４６で女優の山下美月が２９日、都内で行われた舞台「成瀬は天下を取りにいく」（７月４日〜１２日東京・サンシャイン劇場ほか）の記者会見に出席した。２０２４年に本屋大賞など数多くの文学賞を受賞し、シリーズ累計２１０万部を突破した大人気小説が舞台化。周囲におもねることなく自由に生きる主人公・成瀬あかりの姿や成瀬に影響を受けて新しい生き方を見つけていく人々の姿を生き生きと描いたストーリーだ。舞