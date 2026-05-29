競輪選手・新田康仁（52）の妻でフリーアナウンサーの松丸友紀（45）が28日、自身のインスタグラムを更新。長男（9）との弾丸ハワイ旅行を報告した。【写真】「かわい〜い！」長男と一緒にハワイ旅行を楽しむ松丸友紀アナ松丸は「少し前に親子弾丸3泊5日でHawaiiに行ってきました」と、美しいロケーションの中で撮影された複数の旅行写真をアップ。今回の旅について「日数も限られているし子連れだから優先順位を決めて詰め