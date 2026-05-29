事故物件への引っ越しを、夫に言いくるめられてしまった妻…。「気にしなければ大丈夫」と自分に言い聞かせていたのに、新居での生活はどうやらそう簡単にはいかないようです。夫の言う「合理的な判断」が、まさかの大誤算になっていく予感がします…！>>【まんが】夫が勝手に事故物件決めてきた(ウーマンエキサイト編集部)