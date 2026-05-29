使用済み太陽光パネルのリサイクル推進法が29日、参院本会議で可決、成立した。メガソーラー事業者らが大量のパネルを一度に廃棄する際、廃棄量削減や再資源化に向けた計画を提出するよう義務付ける。2030年代後半に予想されるパネルの大量廃棄に備える目的で、早ければ27年末にも施行される見通し。規定を上回る重量のパネルを廃棄しようとする事業者に対し、30日前までに処分先や予定時期を示した計画を経済産業、環境両省に