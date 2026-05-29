JR東海は29日、リニア中央新幹線静岡工区の早期着工に向け、静岡県掛川市で住民説明会を開いた。多くの住民が工事に伴う大井川の流量減少を懸念しており、JRが講じる環境保全策への理解が進むかどうかが焦点。6月にかけ、掛川市を含めた大井川周辺の8市2町で説明会を実施する。県の有識者専門部会が3月までにJRの環境保全策を全て了承した後、周辺自治体で開くのは初めて。鈴木康友知事は着工容認の条件に住民の理解を挙げてい