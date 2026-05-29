【ワシントン＝中根圭一】米宇宙企業ブルーオリジンの新型ロケット「ニューグレン」が２８日午後９時頃、米フロリダ州ケープカナベラルの発射場で燃焼試験中に爆発した。同社によると、負傷者はいない。同社は近く予定していたニューグレンの４回目の打ち上げに先立ち、燃焼試験を実施していた。同社はＸに「燃焼試験中に異常が発生した」と投稿した。ブルーオリジンはアマゾン・ドット・コム創業者ジェフ・ベゾス氏が設立し