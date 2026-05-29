【第87話】 5月29日 無料公開 第87話を読む 講談社は5月29日、業務用餅氏（漫画）、六志麻あさ氏（原作）、ｋｉｓｕｉ氏（キャラクター原案）によるマンガ「追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。 ～俺は武器だけじゃなく、あらゆるものに『強化ポイント』を付与できるし、俺の意思でいつでも効果を解除できるけど、残った人たち大丈夫？～」