スーパーの「西友」は、2026年5月29日から6月4日までの期間を対象にしたチラシを公開中です。今回は、関東圏の多くの店舗が対象となっているチラシからお得な商品をピックアップして紹介します。総菜コーナーのお買い得品は？編集部の注目は、忙しい日のごはんに役立つ「総菜コーナー」のお買い得品です。●にぎり寿司＆讃岐うどんセット（1パック430円）●アジ大葉フライ（1パック387円）●天丼＆讃岐うどんセット（1パック430円