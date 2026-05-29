パーク２４が反発している。この日、新幹線を利用する人を対象に、「タイムズ仙台駅屋上駐車場」における「交通ＩＣパーク＆ライド」を６月１日に開始すると発表しており、好材料視されている。 同社は駅近くの駐車場にクルマを駐車し、公共交通機関に乗り換えて目的地に向かうパーク＆ライドの取り組みを推進しており、交通系ＩＣカードに記録された鉄道の乗車履歴に応じて対象のタイムズパӦ