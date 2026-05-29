電気興業が続伸している。この日、グループ会社のサイバーコア（岩手県盛岡市）と共同で、ＡＩドライブレコーダーを活用して道路の損傷をエッジＡＩで検出・可視化する「道路巡回ソリューション」を開発し販売を開始すると発表しており、好材料視されている。 同ソリューションは、専用の車両や解析機材を必要とせず、さまざまな車両へ取り付けができるドライブレコーダー