フリーが大幅高で３日ぶりに反発している。この日、中小企業基盤整備機構から「令和８年度創業支援等事業計画機能強化事業に係る起業家教育事業運営事務局業務」を受託したと発表しており、好材料視されている。 「創業支援等事業計画機能強化事業に係る起業家教育事業」は、高等学校や高等専門学校などでの起業家教育を後押しし、若い世代の起業マインドを育てるために、中小機構が自治体や学校を支援する事業。