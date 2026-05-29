KADOKAWA LifeDesignは、7月24日に『レタスクラブ』2026年8月増刊号および8月特別号を発売、両号の特別付録に、デザインの異なる「チャームつき くまのプーさん保冷バッグ」がそれぞれ付属する。 【画像】『レタスクラブ』プーさんの保冷バッグが付録 8月増刊号の付録は、ハチを見ているプーさんをあしらった「ハニーポットデザイン」。8月特別号の付録は、「くまのプーさん」「クリス