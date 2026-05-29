スターシーズは後場強含んだ。きょう正午ごろ、子会社のスターシーズデジタルが大阪府のクラウドサービス関連事業者に汎用サーバーを販売すると発表した。売上高は概算で２９００万ドル（４６億円）としており、株価の支援材料となっている。なお、２７年２月期の連結業績予想には既に反映している。 出所：MINKABU PRESS