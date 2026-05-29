２９日に実施された２年債入札（第４８５回、クーポン１．４％）は、最低落札価格が１００円０４銭０厘（利回り１．３７９％）、平均落札価格が１００円０６銭０厘（同１．３６９％）となった。小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）は２銭で、前回（４月３０日）の５厘から拡大。応札倍率は３．７０倍となり、前回の５．２４倍を下回った。 出所：MINKABU PRESS