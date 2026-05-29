カネカが後場上げ幅を拡大している。この日、２９年３月期を最終年度とする中期経営計画を発表。最終年度に売上高９３００億円（２６年３月期８１１６億３８００万円）、営業利益６８０億円（同３２８億９４００万円）を目指すとしたことが好感されている。先端事業へ積極的に経営資源を投入し、ポートフォリオ変革を継続的に推進するとしており、営業利益における先端事業の比率は２９年３月期に６０％（２６年３月期５０