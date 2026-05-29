キャラクターグッズ＆アパレルブランドの二次元コスパにて、アニメ『ぼっち・ざ・ろっく！』オリジナル新グッズの予約受付が開始した。 参考：下北沢ライブハウス店長が観た『ぼっち・ざ・ろっく！』結束バンドがいる現場のリアル 本作は、『まんがタイムきららMAX』で連載中のはまじあきの同名コミックをアニメ化した青春音楽作品。「ぼっちちゃん」こと後藤ひとりは、ギターを愛する孤独な少女。家で一人寂