午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１３２２、値下がり銘柄数は２１２、変わらずは２５銘柄だった。業種別では３３業種中３１業種が上昇。値上がり上位に金属製品、空運、電気機器、サービス、証券・商品、化学など。値下がりは鉱業、非鉄金属のみ。 出所：MINKABU PRESS