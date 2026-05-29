【その他の画像・動画等を元記事で観る】 大バズリを起こしている純烈の弟分グループのモナキが、「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」をより大胆に、よりド派手に、よりハイパーにリアレンジした「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど《HYPER TSUKKOMI ENERGY VIBES》」を、5月29日にTikTokで先行配信した。 ■6月2日放送のNHK『うたコン』に出演！ 同曲は7月29日にリリースされる「ほんまやで☆