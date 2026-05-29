【その他の画像・動画等を元記事で観る】 JO1とINIのメンバーのうち、サッカーを愛する12人で結成されたユニット・JI BLUEから、河野純喜（JO1）、佐藤景瑚（JO1）、西洸人（INI）、池崎理人（INI/「崎」は、たつさきが正式表記）が『CREA』2026年夏号（6月5日発売）の特別版表紙に登場する。 ■佐藤景瑚×西洸人、河野純喜×池崎理人が特別対談 JI BLUEは、FIFAワールドカップ2026（6月11日開幕）に挑む