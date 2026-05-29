LUNA SEAやX JAPAN、THE LAST ROCKSTARSで活躍するギタリストのSUGIZOが自身のInstagramを更新し、『スター・ウォーズ』の人気キャラクター、グローグーとの2ショットを公開した。 【写真】グローグーと対面し、“絆”を確かめるかのように手を差しのべるSUGIZO ■SUGIZO「Does he love me？」 2026年5月22日に公開された映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・ア