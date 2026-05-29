ジェイ・イー・ティ [東証Ｓ] が5月29日後場(13:00)に決算を発表。25年12月期の連結経常損益は15.7億円の赤字(前の期は9.6億円の黒字)に転落したが、従来予想の19.6億円の赤字を上回って着地。なお、26年12月期の業績見通しは開示しなかった。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結経常損益は2.1億円の赤字(前年同期は1.8億円の赤字)に赤字幅が拡大し、売上営業損益率は前年同期の-4.1％→-5.6％に悪化した。