29日13時現在の日経平均株価は前日比1446.88円（2.24％）高の6万6140.00円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1322、値下がりは212、変わらずは25と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均プラス寄与度トップはファストリ で、日経平均を230.90円押し上げている。次いでＴＤＫ が188.56円、ＳＢＧ が185.85円、村田製 が115.53円、イビデン が110.96円と続く。 マイナス寄与度は129.13円の押し下げで