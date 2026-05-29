27日（日本時間28日）の本拠地ロッキーズ戦に「1番投手兼DH」で先発出場し、今季5勝目を挙げたドジャースの大谷翔平投手。打者としても初回の第1打席に菅野智之投手から9号アーチを放ち、チームの5連勝に貢献した。二刀流として異次元の活躍を続ける大谷に対し、メジャー通算216勝を誇るレジェンド右腕が「息をのむほどだ」と称賛した。 ■「ベーブ・ルースよりも優れている」 投げ