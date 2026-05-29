2026年5月28日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、テニス全仏オープンで中国選手によるマナー違反と判定への不満が、試合後の握手拒否という異例の事態に発展したと報じた。記事は、パリで開催されている全仏オープン女子シングルス2回戦で、タマラ・コルパチュ（ドイツ）が王欣瑜（ワン・シンユー）に勝利した一方で、試合終了後に慣例となっている握手を明確に拒否したことが広く注目を集めていると伝えた。そし