中国映画「給阿嬷的情書」（おばあちゃんへのラブレター、Dear You）は、中国本土での公開から1カ月足らずで興行収入が10億元（約235億1240万円）を突破しました。同作品の制作費はわずか1400万元（約3億3000万円）で、出演者は全員素人です。ロケ地となった潮汕地域では、文化・観光ブームが起きています。広東省の東部沿岸に位置する潮汕地域は行政区画ではなく、共通の文化や言語に基づく歴史的な地域です。主に汕頭市、