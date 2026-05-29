中国国家エネルギー局が主導で作成した「中国『AI＋』エネルギー発展報告2026」がこのほど発表された。中国エネルギー分野におけるAIとエネルギー融合発展に関する初の年次報告書だ。人民日報が伝えた。人工知能（AI）の急速な発展に伴い、世界の演算インフラによる電力需要が増加し続けている。国際エネルギー機関（IEA）の予測によると、2030年までに世界のデータセンター電力消費量は25年比で倍近く増加する見通しだ。報告によ