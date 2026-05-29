機体の不具合のため成田空港に緊急着陸した日航機＝29日午後0時17分29日午前11時55分ごろ、羽田発鹿児島行きの日航645便が、機体の不具合のため成田空港に緊急着陸した。国土交通省成田空港事務所によると、乗客乗員にけがはなかった。離陸時にタイヤがパンクしたとみられるといい、機体は滑走路上で停止した。滑走路を一時閉鎖して詳しい状況を調べている。日航によると乗客218人、乗員8人で運航していた。国交省東京空港事