中道改革連合の小川代表は29日の記者会見で、公明党も含めた3党合流をめぐる立憲民主党の姿勢を「かなり腰が引けている」と発言したことについて、「控えるべき表現だった。痛切に猛烈に反省して深くお詫びを申し上げたい」と述べた。小川氏は27日の講演で、3党合流をめぐる立憲の姿勢について、「公明党さんが前向きであるのに比べると、かなり慎重、腰が引けているというのは事実だと思う」などと発言し、立憲の一部からは反発す