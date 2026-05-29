大和フーヅは5月26日、「イオンタウンふじみ野」(埼玉県ふじみ野市)フードコート内にある「天丼やまと イオンタウンふじみ野店」をリニューアルし、新業態として天ぷら・信州二八そば食べ放題をオープンした。天ぷら・そば・ごはんが食べ放題の天丼やまと同店では、メインとなる好みのそばを1品注文すると、追加のそば、店舗で揚げる天ぷら、ご飯が60分間食べ放題となる。小学生は半額、未就学児は無料(未就学児の無料は、グループ