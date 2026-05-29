バンダイは、『仮面ライダーW』より「CSMガイアメモリver.2 EXTRAセット」(12,100円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて5月29日16時より予約受付開始、2026年11月発送予定。2026年11月発送予定「CSMガイアメモリver.2 EXTRAセット」(12,100円)「CSMガイアメモリver.2 EXTRAセット」は、『仮面ライダーW』に登場する変身ベルト「CSMダブルアイテムver.2シリーズ」の遊びをさらに拡張する4