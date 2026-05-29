TC エンタテインメントから2026年7月15日に発売となる『落下の王国 4Kデジタルリマスター』の4K UHDとBlu-rayのパッケージデザインが決定した。アートディレクションは、公開時のポスターのデザインを手がけた塚本陽が担当。また、デザイナー・石井勇一による封入特典ブックレットも完成した。『落下の王国 4Kデジタルリマスター』UHD＋ブルーレイのアウターケース デザインUHD＋ブルーレイの立体展開『落下の王国』は、2008年の日